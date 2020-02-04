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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Православные старцы предрекли нападение Китая на РФ после вспышки коронавируса?

, 12:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: bb.lv

Православные старцы предрекли нападение Китая на РФ после вспышки коронавируса?
Китайские военные, Li Gang / globallookpress.com

Православные старцы могли предсказать военное нападение Китая на Российскую Федерацию после вспышки коронавируса на территории восточноазиатского государства. Такую версию озвучили на страницах интернет-СМИ.

Как пишет ресурс bb.lv, протоиерей Владислав Шумов прогнозировал нашествие китайцев на Россию. Она, как полагал Шумов, сможет отбить первую атаку, однако затем захватчики вернутся и в итоге дойдут до Урала.

В той же публикации приводятся слова схимонаха Иоанна Угличского, предсказывавшего, что армия Китая, в рядах которой будут служить 200 млн человек, оккупирует Сибирь.

Ранее в сети озвучили прогноз экстрасенса из Германии Алоиса Ирльмайера о военном поражении России и предсказание американского медиума Джин Диксон о конце света в 2020 году.

 

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