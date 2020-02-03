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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Пророчество американской ясновидящей о конце света в 2020 году озвучили в прессе

, 14:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: bb.lv

Пророчество американской ясновидящей о конце света в 2020 году озвучили в прессе
Библия, Steve Nagy / Design Pics / globallookpress.com

Джин Диксон, экстрасенс из Соединенных Штатов, предсказала в свое время, что конец света наступит в 2020 году. Об этом рассказывается в материале, появившемся на страницах прибалтийских интернет-СМИ.

Как пишет ресурс bb.lv, пророчество о грядущем апокалипсисе содержится в книге ясновидящей, которая увидела свет пятьдесят лет назад. Согласно расчетам Диксон, в 2020-м войной на человечество пойдут Сатана и его сын Антихрист, говорится в процитированной публикации.

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ДЦ

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