Пророчество американской ясновидящей о конце света в 2020 году озвучили в прессе

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3 февраля 2020, 14:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: bb.lv

Библия, Steve Nagy / Design Pics / globallookpress.com

Джин Диксон, экстрасенс из Соединенных Штатов, предсказала в свое время, что конец света наступит в 2020 году. Об этом рассказывается в материале, появившемся на страницах прибалтийских интернет-СМИ.

Как пишет ресурс bb.lv, пророчество о грядущем апокалипсисе содержится в книге ясновидящей, которая увидела свет пятьдесят лет назад. Согласно расчетам Диксон, в 2020-м войной на человечество пойдут Сатана и его сын Антихрист, говорится в процитированной публикации.

Ранее в сети предположили, что Ванга могла спрогнозировать вспышку смертельного китайского коронавируса. Кроме того, сообщалось, что в блогосфере озвучили предсказание иранского старца о превращении России в самую могущественную державу на Земле.