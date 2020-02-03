Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Непознанное 13+

Ванга предрекла уничтожение двух третей населения Земли китайским коронавирусом?

, 12:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Ванга предрекла уничтожение двух третей населения Земли китайским коронавирусом?
Коронавирус 2019-nCoV в пробирке, Cadu Rolim / globallookpress.com

Ванга, возможно, предвидела наблюдающуюся в настоящий момент вспышку смертельного коронавируса, который впервые обнаружили на территории Китая. Соответствующая версия содержится в материале, появившемся в блогосфере.

Как пишет автор канала «Рожденные в СССР» в «Яндекс. Дзен», около двадцати пяти лет назад болгарский медиум спрогнозировала, что человечество ждет сильное потрясение. Согласно пророчеству, которое, по утверждению блогера, сделала Ванга, из-под земли вырвется нечто, что уничтожит две трети населения планеты.

Ранее в сеть выложили предсказания о превращении России в самую сильную державу и ее конфликте с Китаем. Первый прогноз принадлежит иранскому старцу Салману Салехигударзе, второй приписывается советскому менталисту Вольфу Мессингу.

 

ДЦ

//картина дня

Политика

«Мы сожалеем о возвращении РФ»: как Россию атаковали на заседании зимней сессии ПАСЕ

«Мы сожалеем о возвращении РФ»: как Россию атаковали на заседании зимней сессии ПАСЕ

В конце января Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме. Но возвращение России в ПАСЕ оценили не все. Украина яростно выражала свое недовольство.

Депутат ГД Виталий Милонов предложил главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору «Почты России» Николаю Подгузову приостановить прием товаров из Китая в целях безопасности. По его словам, пока неизвестно, как именно ведет себя коронавирус…

Депутат ГД Виталий Милонов предложил главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору «Почты России» Николаю Подгузову…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

«Маразмы недели» - антирейтинг издания «Аргументы недели», составленный исходя из действий и высказываний политиков, общественников и других публичных личностей из России…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Дочь известного голливудского актёра Джонни Деппа 20-летняя Лили-Роуз Депп удивила общественность чересчур откровенным нарядом на ежегодной кинопремии BAFTA в Лондоне…