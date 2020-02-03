Ванга предрекла уничтожение двух третей населения Земли китайским коронавирусом?

Ванга, возможно, предвидела наблюдающуюся в настоящий момент вспышку смертельного коронавируса, который впервые обнаружили на территории Китая. Соответствующая версия содержится в материале, появившемся в блогосфере.
Как пишет автор канала «Рожденные в СССР» в «Яндекс. Дзен», около двадцати пяти лет назад болгарский медиум спрогнозировала, что человечество ждет сильное потрясение. Согласно пророчеству, которое, по утверждению блогера, сделала Ванга, из-под земли вырвется нечто, что уничтожит две трети населения планеты.
Ранее в сеть выложили предсказания о превращении России в самую сильную державу и ее конфликте с Китаем. Первый прогноз принадлежит иранскому старцу Салману Салехигударзе, второй приписывается советскому менталисту Вольфу Мессингу.