Ванга предрекла уничтожение двух третей населения Земли китайским коронавирусом?

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3 февраля 2020, 12:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Коронавирус 2019-nCoV в пробирке, Cadu Rolim / globallookpress.com

Ванга, возможно, предвидела наблюдающуюся в настоящий момент вспышку смертельного коронавируса, который впервые обнаружили на территории Китая. Соответствующая версия содержится в материале, появившемся в блогосфере.

Как пишет автор канала «Рожденные в СССР» в «Яндекс. Дзен», около двадцати пяти лет назад болгарский медиум спрогнозировала, что человечество ждет сильное потрясение. Согласно пророчеству, которое, по утверждению блогера, сделала Ванга, из-под земли вырвется нечто, что уничтожит две трети населения планеты.

Ранее в сеть выложили предсказания о превращении России в самую сильную державу и ее конфликте с Китаем. Первый прогноз принадлежит иранскому старцу Салману Салехигударзе, второй приписывается советскому менталисту Вольфу Мессингу.