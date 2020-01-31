Выложено «предсказание Вольфа Мессинга» о войне России с Китаем в 2020-х годах

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31 января 2020, 15:17 [ «Аргументы Недели» ]

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Вольф Мессинг, живший в СССР эстрадный артист, который, как считается, обладал пророческим даром, якобы спрогнозировал военный конфликт между Россией и Китаем. Такое утверждение содержится в материале, размещенном в сети.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», Мессинг «предсказал», что в 2020-х годах КНР должна ударить ядерными боеголовками по Японии и Тайваню. За последние два страны вступится Россия, что сделает ее противником Пекина в Третьей мировой войне, говорится в процитированной публикации. Отмечается, что победителей в этом конфликте не будет.

Ранее в интернете озвучили «пророчество Ванги» о переменах, которые могут наступить в России в текущем году, и предсказание об уничтожении половины человечества китайским вирусом.