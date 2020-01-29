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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Иранский старец предсказал уничтожение половины населения Земли вирусом из Китая

, 19:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 1rre.ru

Иранский старец предсказал уничтожение половины населения Земли вирусом из Китая
Китайские медики, globallookpress.com

Возникший на территории Китая вирус убьет половину населения Земли. С соответствующим пророчеством выступил некоторое время назад Салман Салехигударза, старец из Ирана.

Как пишет интернет-ресурс 1rre.ru, Салехигударза полагает, что эпидемия станет наказанием человечеству за неправедную жизнь.

В настоящее время по миру распространяется смертельно опасный коронавирус, впервые обнаруженный в КНР. В процитированной публикации не уточняется, имел ли иранский провидец в виду данный недуг или другую инфекцию, которая проявит себя позднее.

Ранее сообщалось, что в интернете выдвинули предположения, согласно которым возникновение китайского коронавируса могли спрогнозировать Нострадамус и «отрок Вячеслав».

 

ДЦ

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