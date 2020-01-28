Нострадамус предрек массовую гибель людей от «великой чумы» - коронавируса?

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28 января 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: orakyl.com

Китайский медик, Pu Xiaoxu / globallookpress.com

Живший в XVI веке французский астролог Нострадамус предсказал массовую гибель людей от китайского коронавируса. Соответствующее предположение содержится в материале, появившемся в отечественном интернет-сегменте.

Как пишет ресурс orakyl.com, в одном из катренов Нострадамуса говорится о «великой чуме морского города». В процитированной публикации отмечается, что смертельный коронавирус был обнаружен на рыбном рынке китайской Ухани.

Ранее во вторник сообщалось, что в сети разместили видео, на котором, как утверждается, озвучено пророчество о вирусе, сделанное в свое время «отроком Вячеславом», почитаемым некоторыми верующими.

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