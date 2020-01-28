Обнародовано видео с пророчеством русского «святого» о китайском коронавирусе

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28 января 2020, 15:07 [ «Аргументы Недели» ]

Сотрудник службы безопасности проверяет температуру пассажира в аэропорту, Pu Xiaoxu / globallookpress.com

В интернете опубликовали видео, содержащее, как утверждается, предсказание о смертельном китайском коронавирусе, которое в свое время сделал «отрок Вячеслав». Так называют скончавшегося в 1993 году от лейкемии 10-летнего мальчика Вячеслава Крашенинникова, которого некоторые люди считают целителем, продолжающим творить чудеса и после смерти. Согласно официальной позиции РПЦ, Крашенинников является «лжесвятым».

На записи, выложенной на YouTube-канале «Русский патриот», мать Вячеслава рассказывает, что он предсказывал появление новой болезни. Этот недуг заберет жизни большого количества людей, они будут умирать на ходу. «Кругом, по всей Земле, будут трупы и зловоние», - процитировала своего сына женщина.

Ранее сообщалось, что в сеть выложили видео, автор которого выдвинул предположение, согласно которому вспышку болезни спрогнозировала Ванга.

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