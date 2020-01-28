Ванга предсказала вспышку убийственного китайского коронавируса в 2020 году?

Болгарский экстрасенс Ванга могла предвидеть вспышку смертельно опасного коронавируса, возникшего на территории Китая. С соответствующим предположением выступил автор YouTube-канала «Сугубо ТоТ».
По словам видеоблогера, Ванга предсказала, что в 2020 году появится некая новая болезнь, способная вызвать эпидемию на всей Земле. Лекарство от недуга будет найдено не сразу, говорила ясновидящая.
Ранее сообщалось, что в отечественных СМИ разоблачили мифы о коронавирусе. В опубликованном материале, в частности, опровергается утверждение о том, что болезнь можно подхватить, получив посылку с заказанным в китайском интернет-магазине товаром.
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