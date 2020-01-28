Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Непознанное 13+

Ванга предсказала вспышку убийственного китайского коронавируса в 2020 году?

, 13:52 [ «Аргументы Недели» ]

Ванга предсказала вспышку убийственного китайского коронавируса в 2020 году?
Сотрудник медицинской лаборатории, Katerina Sulova / globallookpress.com

Болгарский экстрасенс Ванга могла предвидеть вспышку смертельно опасного коронавируса, возникшего на территории Китая. С соответствующим предположением выступил автор YouTube-канала «Сугубо ТоТ».

По словам видеоблогера, Ванга предсказала, что в 2020 году появится некая новая болезнь, способная вызвать эпидемию на всей Земле. Лекарство от недуга будет найдено не сразу, говорила ясновидящая.

Ранее сообщалось, что в отечественных СМИ разоблачили мифы о коронавирусе. В опубликованном материале, в частности, опровергается утверждение о том, что болезнь можно подхватить, получив посылку с заказанным в китайском интернет-магазине товаром.

Все последние новости, касающиеся вспышки болезни, читайте на сайте АН.

 

ДЦ

//картина дня

В мире

Коронавирус способен сорвать планы Apple по расширению производства iPhone в Китае

Коронавирус способен сорвать планы Apple по расширению производства iPhone в Китае

Азиатские поставщики Apple сообщают, что коронавирус способен сорвать планы американской компании по расширению производства iPhone в Китае. Сейчас заболевание стремительно распространяется по миру.

В Народной милиции ДНР рассказали, какие действия должны предпринимать киевские власти, чтобы вернуть Донецк и Луганск без войны. По данному вопросу высказался Владимир Жога, командир батальона «Спарта».

В Народной милиции ДНР рассказали, какие действия должны предпринимать киевские власти, чтобы вернуть Донецк и Луганск…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан