Ванга предсказала вспышку убийственного китайского коронавируса в 2020 году?

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28 января 2020, 13:52 [ «Аргументы Недели» ]

Сотрудник медицинской лаборатории, Katerina Sulova / globallookpress.com

Болгарский экстрасенс Ванга могла предвидеть вспышку смертельно опасного коронавируса, возникшего на территории Китая. С соответствующим предположением выступил автор YouTube-канала «Сугубо ТоТ».

По словам видеоблогера, Ванга предсказала, что в 2020 году появится некая новая болезнь, способная вызвать эпидемию на всей Земле. Лекарство от недуга будет найдено не сразу, говорила ясновидящая.

Ранее сообщалось, что в отечественных СМИ разоблачили мифы о коронавирусе. В опубликованном материале, в частности, опровергается утверждение о том, что болезнь можно подхватить, получив посылку с заказанным в китайском интернет-магазине товаром.

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