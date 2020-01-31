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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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«Пророчество Ванги» о «глобальных изменениях» в России в 2020-м появилось в сети

, 10:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

«Пророчество Ванги» о «глобальных изменениях» в России в 2020-м появилось в сети
Памятник в Благовещенске, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Текущий год для Российской Федерации будет ознаменован «глобальными изменениями». Об этом рассказывается в приписываемом Ванге предсказании, которое разместили некоторое время назад в блогосфере.

Согласно утверждению автора канала «Личностный рост» в «Яндекс. Дзен», болгарская ясновидящая якобы спрогнозировала, что в 2020-м в РФ найдут новый источник энергии, которая не будет уступать солнечной. Также Ванга «предсказала» прорыв в российском здравоохранении и нормализацию диалога между Москвой и Киевом, говорится в процитированной публикации.

Ранее сообщалось, что в интернете озвучили пророчества о войне России с Турцией и уничтожении половины населения Земли вирусом, пришедшим из Китая.

 

ДЦ

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