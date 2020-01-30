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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Пророчество афонского старца о «великой битве» России и Турции огласили в сети

, 11:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пророчество афонского старца о «великой битве» России и Турции огласили в сети
Российский военнослужащий, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Паисий Святогорец, старец с Афона, в свое время предсказал «великую битву», участниками которой станут Россия и Турция. Об этом говорится в материале, который разместили в отечественной блогосфере.

Анкару в грядущем конфликте будет поддерживать вся Европа, но Москва все равно победит, отмечает один из авторов, пишущих для «Яндекс. Дзен». Блогер добавляет, что Паисий Святогорец не указал конкретной даты начала противостояния.

Ранее в интернете опубликовали прогноз иранского провидца Салмана Салехигударзы о смертельной болезни, которая должна появится в КНР. Также сообщалось, что конспирологи выдвинули версию, согласно которой возникновение смертельного китайского коронавируса предрек Нострадамус.

 

ДЦ

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