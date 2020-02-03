Предсказание иранского провидца о ближайшем будущем России огласили в интернете

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3 февраля 2020, 08:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Салман Салехигударза, старец из Ирана, выступил с прогнозом о ближайшем будущем Российской Федерации. Предсказания провидца приведены в материале, который разместили в отечественной блогосфере.

Один из каналов в «Яндекс. Дзен» пишет, что, по мнению Салехигударзы, в 2020 году обстановка в России будет не очень стабильной – ожидаются как периоды экономического подъема, так и спада. Немного позже, в 2022-м, начнется процесс превращения РФ в самую сильную державу на земном шаре, отмечается в процитированной публикации.

Ранее в сеть выложили «пророчество Вольфа Мессинга» о вооруженном конфликте между Москвой и Пекином и «предсказание Ванги» о событиях, которые должны произойти в текущем году.