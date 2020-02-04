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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Обнародовано предсказание «баварского пророка» о поражении России в войне с США

, 08:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Обнародовано предсказание «баварского пророка» о поражении России в войне с США
Самолет ВМС США, Francesco Militello Mirto / globallookpress.com

Россия потерпит поражение в грядущем вооруженном конфликте с Соединенными Штатами. Соответствующий прогноз сделал в свое время немецкий экстрасенс Алоис Ирльмайер, который, как утверждается, смог предсказать Первую мировую.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», прозванный «баварским пророком» Ирльмайер полагал, что в будущем российские войска неожиданно нападут на Западную Европу и начнут продвигаться к Рейну и Дунаю. На помощь европейцам придут силы США, которые применят химическое оружие. Конфликт закончится проигрышем России.

Когда произойдут описанные им события, Алоис Ирльмайер не говорил.

Ранее в сети выдвинули версию, по которой болгарский медиум Ванга могла предвидеть вспышку смертельного китайского коронавируса. Кроме того, сообщалось, что СМИ опубликовали пророчество о наступлении конца света в 2020 году.

 

ДЦ

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