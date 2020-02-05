Доверенные лица Ванги обнародовали ее «пророчества о смертельном коронавирусе»

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5 февраля 2020, 11:04 [ «Аргументы Недели» ]

Китайские медики, Zhou Hua / globallookpress.com

Ванга смогла предсказать вспышку смертельного коронавируса, который некоторое время назад появился в Китае и распространяется в настоящий момент по миру. В этом уверены доверенные лица болгарской ясновидящей, которые выступили в российском телеэфире.

Как рассказал на одной из передач Первого канала журналист Сергей Косторной, являвшийся другом медиума, Ванга прогнозировала, что в 2020 году человечество ждет «эпохальное событие». На Земле должен возникнуть вирус, который станет причиной смерти сотен миллионов людей, привел слова экстрасенса Косторной.

Журналист добавил, что, согласно пророчеству ясновидящей, лекарство от нового недуга врачи смогут найти спустя три месяца после достижения пика заболеваемости.

О том, что Ванга предупреждала о проблемах, которые придут из Китая, на программе заявил также один из переводчиков ясновидящей.

Ранее в СМИ озвучили предсказание алхимика Парацельса о Третьей мировой. Кроме того, сообщалось, что в блогосфере появился прогноз медиума из Германии Алоиса Ирльмайера о военном фиаско России.