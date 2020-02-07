Озвучено предсказание провидца из Африки об ударе «сверхоружия» Запада по России

//Непознанное 13+

7 февраля 2020, 11:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Авианосец США «Гарри Труман», US Navy / globallookpress.com

Живший во второй половине XIX – первой четверти XX столетия африканский экстрасенс Зинер ван Ренсбург предсказал конфликт России с Западной Европой и Соединенными Штатами. Об этом рассказывается в материале, появившемся в блогосфере.

Как пишет канал «Непознанное» в «Яндекс. Дзен», провидец спрогнозировал, что в ходе противостояния, в котором Москву поддержит Китай, Россия сначала добьется успеха, однако затем ее остановят с помощью «сверхоружия». Когда должны произойти эти события, в процитированной публикации не говорится.

Ранее в сеть выложили «прогноз Нострадамуса» о войне РФ с Западом до 2025 года. Также сообщалось, что в интернете опубликовали пророчество украинского мольфара о распаде страны.