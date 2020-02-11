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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Озвучено «пророчество Нострадамуса» о ждущих Россию в 2020-м «важных переменах»

, 11:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Озвучено «пророчество Нострадамуса» о ждущих Россию в 2020-м «важных переменах»
Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Нострадамус якобы предсказал, что 2020-й станет для Российской Федерации годом «важных изменений». Материал, в котором содержится такое утверждение, разместили некоторое время назад в блогосфере.

Как пишет один из авторов «Яндекс. Дзен», французский астролог «спрогнозировал», что Москва вступит в выгодный для себя союз с рядом стран и данный шаг поможет ей в борьбе со своими противниками. Под последними Нострадамус подразумевал Соединенные Штаты и Украину, считает блогер.

По его мнению, из «пророчества» астролога следует, что РФ в текущем году укрепит свои внешнеполитические позиции.

Ранее в сети озвучили «предсказание Ванги» о катастрофе на Земле из-за падения метеорита и прогноз медиума из Африки Зинера ван Ренсбурга о применении против России западного «сверхоружия».

 

ДЦ

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