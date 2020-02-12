«Секретное предсказание Ванги» о глобальной катастрофе 22 февраля озвучили в СМИ

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12 февраля 2020, 15:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ТВ Центр»

Дом-музей Ванги в болгарском поселке Рупите, Serguei Fomine / globallookpress.com

Обнародовано «секретное предсказание Ванги» о глобальной катастрофе, которая должна произойти 22 февраля 2020 года. Прогноз, якобы сделанный медиумом из Болгарии, появился на страницах отечественных интернет-СМИ.

Согласно утверждению, содержащемуся в материале, опубликованном на сайте телеканала «ТВ Центр», Ванга не хотела, чтобы ее пророчество разглашали раньше наступления 2020-го. Предполагается, что под глобальным катаклизмом экстрасенс подразумевала столкновение Земли с метеоритом.

Ранее в блогосфере озвучили прогноз американской ясновидящей Сары Хоффман о поражении России в Третьей мировой и «предсказание Нострадамуса» о переменах в стране.