«Секретное предсказание Ванги» о глобальной катастрофе 22 февраля озвучили в СМИ

Обнародовано «секретное предсказание Ванги» о глобальной катастрофе, которая должна произойти 22 февраля 2020 года. Прогноз, якобы сделанный медиумом из Болгарии, появился на страницах отечественных интернет-СМИ.
Согласно утверждению, содержащемуся в материале, опубликованном на сайте телеканала «ТВ Центр», Ванга не хотела, чтобы ее пророчество разглашали раньше наступления 2020-го. Предполагается, что под глобальным катаклизмом экстрасенс подразумевала столкновение Земли с метеоритом.
Ранее в блогосфере озвучили прогноз американской ясновидящей Сары Хоффман о поражении России в Третьей мировой и «предсказание Нострадамуса» о переменах в стране.