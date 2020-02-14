Предсказание французской ясновидящей о ближайшем будущем России появилось в сети

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14 февраля 2020, 10:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Обнародовано предсказание Марии Дюваль, экстрасенса из Франции, о ближайшем будущем, которое ждет Российскую Федерацию. Соответствующая публикация появилась некоторое время назад в отечественной блогосфере.

Согласно прогнозу ясновидящей, приведенному одним из авторов «Яндекс. Дзен», России удастся избежать серьезных потрясений в экономике. Кроме того, страна продолжит укреплять свои Вооруженные силы и достигнет уровня развития, позволяющего кредитовать европейские государства.

Ранее в сети озвучили пророчества православных старцев о Третьей мировой и «секретное предсказание Ванги» о глобальной катастрофе, которая должна произойти в текущем месяце.