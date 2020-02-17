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Обнародованы пророчества Ванги о мировом экономическом кризисе и будущем России

, 10:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: volkovysk.by

Обнародованы пророчества Ванги о мировом экономическом кризисе и будущем России
Нью-Йоркская фондовая биржа, Wang Ying / globallookpress.com

Стали известны пророчества Ванги о будущем, которое ждет Россию и весь остальной мир. Прогнозы медиума из Болгарии приведены в материале, появившемся некоторое время назад на страницах сетевых СМИ.

Как отмечает ресурс volkovysk.by, Ванга предсказала глобальный экономический кризис, который будет развиваться постепенно. Третий этап кризиса станет губительным для европейских государств и Соединенных Штатов.

При этом Россия сумеет выстоять, говорится в процитированной публикации. В стране будут создаваться новые предприятия, что приведет к экономическому подъему.

Также утверждается, что Ванга допускала формирование союза славянских народов под началом Москвы.

Ранее в интернете озвучили прогноз астролога Сергея Вронского о «светлой эпохе» в России и пророчество о будущем страны от французской ясновидящей Марии Дюваль.

 

ДЦ

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