Пророчество «наследницы Ванги» для России и Украины на 2020 год выложили в сеть

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17 февраля 2020, 16:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Француженка Каедэ Убер, которую в средствах массовой информации окрестили «наследницей Ванги», сделала прогноз для Российской Федерации и Украины на текущий год. Данной теме посвящен материал, размещенный в интернете.

Как пишет канал «Тайны мира» в «Яндекс. Дзен», Убер предсказала, что в 2020-м россиян ждет ухудшение уровня жизни. Курс рубля, согласно пророчеству «новой Ванги», будет падать.

Также Каедэ Убер полагает, что Москве в этом году следует поддерживать нормальные отношения со странами Ближнего Востока, говорится в процитированной публикации.

Кроме того, француженка высказалась об Украине. Убер считает, что социально-экономическая ситуация в бывшей советской республике улучшится благодаря усилиям команды президента Владимира Зеленского.

Ранее в понедельник сообщалось, что в СМИ озвучили «предсказание Нострадамуса» о природных катаклизмах в России и пророчество Ванги о будущем страны.