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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Раскрыто пророчество Ванги о разрушении Земли «чудовищным» астероидом в 2020-м

, 16:00 [ «Аргументы Недели» ]

Раскрыто пророчество Ванги о разрушении Земли «чудовищным» астероидом в 2020-м
Снимок Земли из космоса, Nasa / globallookpress.com

Землю в текущем году ждет столкновение с небесным телом. Соответствующий прогноз в свое время сделала Ванга, заявил в российском телевизионном эфире Сергей Косторной, журналист и кум болгарского экстрасенса.

Согласно утверждению Косторного, принявшего участие в одной из программ Первого канала, Ванга предсказала, что в 2020-м прилетит «чудовищный» астероид, который разрушит Землю. При этом медиум допускала, что космический объект может пройти мимо планеты, отметил журналист.

Ранее в интернет выложили пророчество ясновидящего Зинера ван Ренсбурга о конфликте России с Западом. Также сообщалось, что в блогосфере озвучили предсказание карпатского мольфара о развале Украины.

 

ДЦ

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