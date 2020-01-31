Топ-5 сбывшихся предсказаний Ванги, от которых по спине бегут мурашки

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31 января 2020, 16:13 [ «Аргументы Недели» ]

ясновидящая Ванга, Serguei Fomine/Russian Look

В пятницу, 31 января, всемирно известной болгарской провидице Ванге исполнилось бы 109 лет. В день рождения ясновидящей многие вспоминают несколько ее предсказаний, которые действительно сбылись.

Напомним, Ванга потеряла зрение в 12 лет после того, как попала в сильнейший ураган. Девочка потеряла возможность видеть, но взамен, как утверждали многие люди, приобрела сверхъестественную способность. Ясновидящая могла с легкостью определить судьбу человека, рассказать, чем он болеет, кроме того, она видела местонахождение пропавших.

Некоторые из пророчеств Ванги заставляют мурашки бегать по спине. Одним из таких предсказаний стала смерть Иосифа Сталина – прорицательница за полгода до смерти советского лидера заявила, что для него открыты двери в мир мертвых.

Предсказала провидица и гибель премьер-министра Индии Индиры Ганди. В 1969 году Ванги заявила, что политика погубит яркое платье. В 1984 году женщина действительно надела оранжево-желтое сари на мероприятие, но решила снять бронежилет. Один из охранников выстрелил в нее на улице.

В 1979 году она предсказала скорый развал Советского Союза, заявив: "Мир изменится. Старые вожди уйдут. Придет новый человек".

Многих приводит в ужас и предсказание ясновидящей о гибели подлодки "Курск". Ванга заявила, что "в августе 1999 или 2000 года Курск уйдет под воду, и весь мир будет оплакивать его". Никто не мог и предположить, что речь тогда шла не о городе, а о субмарине.

Удалось прорицательнице предвидеть и теракт в Нью-Йорке, в ходе которого были взорваны башни-близнецы. "Братья американские падут, их заклюют птицы железные", – говорила она.

Отметим, что Ванга предупредила, что в 2020 году мир "ждет схождение пяти двоек" – 22.2.2020 и 22.12.2020, а это повлечет за собой беды. Она также предсказала человечеству землетрясения, извержения вулканов и цунами.