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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Предсказание латышского ясновидящего о грядущем «крахе России» огласили в сети

, 10:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Предсказание латышского ясновидящего о грядущем «крахе России» огласили в сети
Вид на Московский Кремль, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Эйжен Финк, скончавшийся в 1958 году латышский ясновидящий, спрогнозировал в свое время «крах России». Об этом рассказывается в материале, размещенном в отечественной блогосфере.

Финк полагал, что в будущем Россия развалится, как карточный домик, «последние границы» страны пройдут вокруг Москвы, Ленинграда (ныне Санкт-Петербург – АН) и Белоруссии, пишет автор канала «Предсказания» в «Яндекс. Дзен».

Также экстрасенс предсказал, что «Москва провалится». На территории города произойдет «огромный взрыв», который приведет к многочисленным жертвам, говорится в процитированной публикации.

Ранее в интернете вспомнили пророчество советского менталиста Вольфа Мессинга о двух международных противниках Москвы и озвучили предсказание американского медиума Эдгара Кейси о будущем России.

 

ДЦ

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