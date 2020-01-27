Пророчество Вольфа Мессинга о явном и скрытом врагах России вспомнили в прессе

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27 января 2020, 16:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 24smi.org

Переговоры президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина, Lan Hongguang / globallookpress.com

В интернете вспомнили предсказание Вольфа Мессинга о двух противниках, с которыми придется столкнуться России. Материал на данную тему появился некоторое время назад на страницах сетевых СМИ.

Как отмечает ресурс 24smi.org, менталист спрогнозировал, что Соединенные Штаты будут противостоять Москве открыто, а Китай предпочтет действовать под маской дружбы. При этом расположенное в Восточной Азии государство постепенно прекратится в сверхдержаву, а США сдадут лидирующие позиции в мире.

Ранее в сеть выложили «предсказание американского медиума Эдгара Кейси» о будущем, которое ждет Россию. Также сообщалось, что на отечественном телевидении озвучили прогноз иранского старца о грядущем «взлете» РФ.