«Предсказание “спящего пророка” из США» о судьбе России озвучили в интернете

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27 января 2020, 12:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

В интернете снова опубликовали прогноз о будущем России, который, как утверждается, незадолго до своей кончины сделал американский медиум Эдгар Кейси. Материал на данную тему появился в блогосфере.

Как пишет автор канала ParanormalLife в «Яндекс. Дзен», Кейси, прозванный «спящим пророком», якобы полагал, что Россия является последней надеждой для всей Земли. Граждане страны должны показать остальному миру, как построить жизнь на началах любви, а не алчности и меркантильности, говорится в процитированной публикации. Также отмечается, что Запад последует примеру России и откажется от своего материализма.

Ранее сообщалось, что в сеть выложили пророчество иранского старца о «взлете» РФ и «предсказание Нострадамуса» о наступлении ее «золотого века».