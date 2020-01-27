«Предсказание “спящего пророка” из США» о судьбе России озвучили в интернете

В интернете снова опубликовали прогноз о будущем России, который, как утверждается, незадолго до своей кончины сделал американский медиум Эдгар Кейси. Материал на данную тему появился в блогосфере.
Как пишет автор канала ParanormalLife в «Яндекс. Дзен», Кейси, прозванный «спящим пророком», якобы полагал, что Россия является последней надеждой для всей Земли. Граждане страны должны показать остальному миру, как построить жизнь на началах любви, а не алчности и меркантильности, говорится в процитированной публикации. Также отмечается, что Запад последует примеру России и откажется от своего материализма.
Ранее сообщалось, что в сеть выложили пророчество иранского старца о «взлете» РФ и «предсказание Нострадамуса» о наступлении ее «золотого века».