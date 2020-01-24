«Пророчество Нострадамуса» о наступлении «золотого века» в России вспомнили в сети

В интернете снова опубликовали приписываемое Нострадамусу предсказание о наступлении «золотого века» в России. Материал, посвященный данный теме, размещен в отечественной блогосфере.
Автор канала «Рожденные в СССР» в «Яндекс. Дзен» утверждает, что, согласно прогнозу астролога из Франции, «золотой век» должен начаться в 2035-м и продлиться 33 года. России предстоит стать сверхдержавой, с которой будут считаться все остальные государства, говорится в процитированном посте. Также отмечается, что Нострадамус «предсказал» превращение России в мощный религиозный центр.
Ранее в сети появился прогноз украинского астролога Влада Росса для бывшей советской республики на текущий год.
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