«Пророчество Нострадамуса» о наступлении «золотого века» в России вспомнили в сети

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24 января 2020, 15:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Вид на Московский Кремль, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

В интернете снова опубликовали приписываемое Нострадамусу предсказание о наступлении «золотого века» в России. Материал, посвященный данный теме, размещен в отечественной блогосфере.

Автор канала «Рожденные в СССР» в «Яндекс. Дзен» утверждает, что, согласно прогнозу астролога из Франции, «золотой век» должен начаться в 2035-м и продлиться 33 года. России предстоит стать сверхдержавой, с которой будут считаться все остальные государства, говорится в процитированном посте. Также отмечается, что Нострадамус «предсказал» превращение России в мощный религиозный центр.

Ранее в сети появился прогноз украинского астролога Влада Росса для бывшей советской республики на текущий год.

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