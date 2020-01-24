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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Стал известен прогноз ученика Павла Глобы на «переломный» для Украины 2020 год

, 14:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Стал известен прогноз ученика Павла Глобы на «переломный» для Украины 2020 год
Площадь независимости в Киеве, Christophe Gateau / globallookpress.com

Текущий год должен стать переломным для Украины. С соответствующим прогнозом выступил одесский предсказатель Влад Росс, ученик отечественного астролога Павла Глобы.

Росс полагает, что в 2020-м социально-экономическая ситуация в бывшей советской республике начнет улучшаться, особенно благоприятной для Украины обещает стать вторая половина года. Согласно расчетам астролога, будут развиваться торговые отношения с Россией и другими странами, что поможет Киеву в решении внутренних проблем.

При этом вооруженный конфликт на территории Донбасса в 2020-м не завершится, процитировал Влада Росса автор канала «Рожденные в СССР» в «Яндекс. Дзен».

Ранее сообщалось, что в сети опубликовали пророчество православного старца Владислава Шумова о нападении Китая на Россию.

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