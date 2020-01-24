«Неизвестные пророчества Ванги» для России на 2020 год опубликовали в интернете

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24 января 2020, 10:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Дом-музей Ванги в болгарском поселке Рупите, Serguei Fomine / globallookpress.com

В интернете опубликовали «неизвестные пророчества Ванги» для России на текущий год. Предсказания, приписываемые болгарскому медиуму, содержатся в материале, появившемся в блогосфере.

Согласно утверждению автора канала About Travel в «Яндекс. Дзен», Ванга якобы спрогнозировала, что в первые шесть месяцев 2020-го нужно ждать мирового экономического кризиса. Россия пострадает от него меньше, чем другие государства, говорится в процитированном посте.

Также отмечается, что экстрасенс «предсказала» потепление в отношениях между Москвой и Киевом и засушливое лето в России.

Ранее в сеть выложили видеопрогноз «северный ведьмы» Ольги Васильевой об экономической ситуации в РФ в 2020 году.

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