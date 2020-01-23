Предсказание «казахстанской Ванги» о мести Порошенко Зеленскому выложили в сеть

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23 января 2020, 13:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Украинские политики Петр Порошенко и Владимир Зеленский, Mohammad Javad Abjoushak / globallookpress.com

В сеть выложили предсказание экстрасенса из Казахстана Веры Лион о будущем, которое ждет Украину. Соответствующая публикация появилась некоторое время назад в российском интернет-сегменте.

Как пишет один из авторов «Яндекс. Дзен», Лион, которую называют «казахстанской Вангой», спрогнозировала, что Петр Порошенко постарается отомстить президенту Владимиру Зеленскому за свое поражение на прошлогодних выборах главы государства. Зеленский же, в свою очередь, пойдет на компромисс с Москвой, говорится в процитированном материале.

Ранее сообщалось, что на страницах СМИ опубликовали «расшифрованный» прогноз Нострадамуса о вспышке китайского коронавируса.

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