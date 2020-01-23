Озвучены «пророчества Ванги» об экономическом кризисе и событиях в РФ в 2020-м

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23 января 2020, 10:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже, Wang Ying / globallookpress.com

В текущем году мир столкнется с новым экономическим кризисом, однако Россия с ним справится. Об этом говорится в приписываемом Ванге пророчестве, которое разместили в отечественном сегменте интернета.

Согласно утверждению одного из авторов ресурса «Яндекс. Дзен», также болгарский экстрасенс якобы предсказала, что в 2020-м Москва будет развивать сотрудничество с Белоруссией и Украиной. Кроме того, в России должен появиться ученый, который совершит открытие, способное увеличить продолжительность жизни людей, отмечается в процитированном материале.

Ранее в сеть выложили «предсказание Вольфа Мессинга» об экономическом кризисе в России.

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