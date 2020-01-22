«Предсказание Вольфа Мессинга» об экономическом кризисе в России озвучили в сети

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22 января 2020, 16:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Дом правительства России, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Менталист Вольф Мессинг якобы спрогнозировал, что Россия столкнется с кризисными явлениями в экономике. Соответствующее утверждение содержится в публикации, размещенной в интернете.

В «пророчестве Мессинга», приведенном одним из авторов «Яндекс. Дзен», говорится, что экономика России окажется под угрозой из-за снижения продолжительности жизни граждан и различных эпидемий. Блогер пишет, что единственным правильным решением властей в сложившейся неблагоприятной ситуации станет создание дорогостоящих лекарств для лечения людей. В итоге страна сможет преодолеть выпавшие на ее долю трудности, предсказывается в процитированном материале.

Ранее в сеть выложили пророчество старца Владислава Шумова об исчезновении Соединенных Штатов.

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