«Предсказание Вольфа Мессинга» об экономическом кризисе в России озвучили в сети

Менталист Вольф Мессинг якобы спрогнозировал, что Россия столкнется с кризисными явлениями в экономике. Соответствующее утверждение содержится в публикации, размещенной в интернете.
В «пророчестве Мессинга», приведенном одним из авторов «Яндекс. Дзен», говорится, что экономика России окажется под угрозой из-за снижения продолжительности жизни граждан и различных эпидемий. Блогер пишет, что единственным правильным решением властей в сложившейся неблагоприятной ситуации станет создание дорогостоящих лекарств для лечения людей. В итоге страна сможет преодолеть выпавшие на ее долю трудности, предсказывается в процитированном материале.
Ранее в сеть выложили пророчество старца Владислава Шумова об исчезновении Соединенных Штатов.
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