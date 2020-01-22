Выложен «прогноз Нострадамуса» о новом СССР и конфликте РФ с Англией в 2020-м

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22 января 2020, 12:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Флаг СССР, Oleg Koldaev / globallookpress.com

Текущий год станет решающим для всей Земли. Об этом говорится в приписываемом Нострадамусу пророчестве, который разместили некоторое время назад в отечественной блогосфере.

Согласно утверждению автора канала ParanormalLife в «Яндекс. Дзен», исследователи пришли к выводу, что астролог из Франции предсказал появление нового Советского Союза в 2020-м. Содружество должны образовать республики, входившие в состав распавшегося в 1991 году СССР. Также в 2020-м должен произойти конфликт между Россией и Великобританией, отмечается в процитированном посте.

Ранее сообщалось, что астролог Влад Росс сделал прогноз о будущем, которое ждет Донбасс.

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