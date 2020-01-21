Опубликованы предсказания «русского Нострадамуса» о процветании РФ в 2025 году

В сеть выложили пророчества жившего в XV столетии предсказателя Василия Немчина о будущем России. Соответствующая публикация появилась в отечественной блогосфере.
Как отмечает канал Dream Time в «Яндекс. Дзен», Немчин, которого в медиапространстве называют «русским Нострадамусом», полагал, что в 2025 году в стране начнется эпоха расцвета. Из процитированного материала следует, что данный период, по мнению предсказателя, будет связан с деятельностью некоего «Великого гончара». Этот правитель будет находиться у власти продолжительное время и создаст союз с главами пятнадцати государств.
Ранее сообщалось, что в интернете обнародовали гороскоп Тамары Глобы для главных счастливчиков февраля.
Читайте также:
1. Появился астрологический прогноз Тамары Глобы для главных счастливчиков февраля
2. Пророчество Джуны о начале расцвета России в 2020 году опубликовали в интернете