Появился астрологический прогноз Тамары Глобы для главных счастливчиков февраля

//Непознанное 13+

21 января 2020, 12:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: nicstyle.ru

Астролог Тамара Глоба, Natalia Shakhanova / globallookpress.com

Главными счастливчиками последнего зимнего месяца среди знаков зодиака станут, согласно расчетам астролога Тамары Глобы, Тельцы, Водолеи и Скорпионы. Это следует из публикации, появившейся в сети.

Интернет-ресурс nicstyle.ru пишет, что в феврале у Тельцов будет гораздо больше поводов для радости, чем раньше. Следующий месяц даст возможность почувствовать себя счастливым человеком.

Водолеи столкнутся с неожиданным финансовым везением, им могут повысить зарплату. Не исключено, что некоторые представители знака станут состоятельными людьми.

Также должно повезти в феврале Скорпионам. При этом от них потребуется определиться относительно своих жизненных планов, говорится в процитированном гороскопе.

Читайте также:

1. Пророчество Джуны о начале расцвета России в 2020 году опубликовали в интернете

2. Озвучено «предсказание Ванги» о сближении РФ с Украиной и Белоруссией в 2020-м