Озвучено «предсказание Ванги» о сближении РФ с Украиной и Белоруссией в 2020-м

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20 января 2020, 16:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: bb.lv

Дом-музей Ванги в болгарском поселке Рупите, Serguei Fomine / globallookpress.com

Экстрасенс Ванга в свое время якобы предсказала сближение Российской Федерации с соседними странами в 2020 году. Соответствующее утверждение содержится в материале, размещенном на страницах зарубежных интернет-СМИ.

Портал bb.lv пишет, что согласно «пророчеству Ванги» Москва в текущем году будет активно развивать отношения с Белоруссией и Украиной. Новых войн в 2020-м не ожидается, говорится в процитированной публикации. При этом мир может столкнуться с очередным экономическим кризисом.

Ранее сегодня сообщалось, что астролог Тамара Глоба рассказала, представители каких знаков зодиака способны стать богатыми в феврале 2020-го.

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