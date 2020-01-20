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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Выложен гороскоп Тамары Глобы для способных разбогатеть в феврале знаков зодиака

, 15:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Выложен гороскоп Тамары Глобы для способных разбогатеть в феврале знаков зодиака
Астролог Тамара Глоба, Natalia Shakhanova / globallookpress.com

Астролог Тамара Глоба полагает, что представители четырех знаков зодиака могут разбогатеть в феврале текущего года. Это Тельцы, Близнецы, Девы и Рыбы, говорится в материале, размещенном в сети.

Как пишет nicstyle.ru, по мнению Глобы, Тельцы станут настоящими счастливчиками следующего месяца. Они продвинутся по карьерной лестнице, повышение будет сопровождаться ростом зарплаты.

Также должно повезти с деньгами в феврале Близнецам. При этом звезды советуют им не давать в долг. Эта рекомендация распространяется в том числе на близких людей.

У Дев в последнем зимнем месяце возможны выигрыши в лотерею и ценные находки.

А Рыбам, вероятно, в феврале поступят предложения по организации совместного бизнеса, отмечается в процитированном гороскопе.

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