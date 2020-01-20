Пророчество Вольфа Мессинга о переменах в России в 2020 году обнародовали в СМИ

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20 января 2020, 12:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: SM News

Вид на Московский Кремль, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

В текущем году в России должен произойти ряд перемен. Это следует из опубликованного в отечественной прессе предсказания Вольфа Мессинга на 2020-й.

Менталист спрогнозировал, что в стране наладится ситуация в таких сферах общественной жизни, как здравоохранение, образование и культура, информирует издание SM News. Также Мессинг полагал, что в 2020-м возможно включение в состав России новых территорий.

Кроме того, автор пророчества считал вероятным появление нового политического лидера, говорится в процитированном материале.

Ранее в блогосфере озвучили предсказания на 2020 год, которые, согласно утверждению автора публикации, оставила после себя Ванга, экстрасенс из Болгарии.