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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Пророчество Вольфа Мессинга о переменах в России в 2020 году обнародовали в СМИ

, 12:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: SM News

Пророчество Вольфа Мессинга о переменах в России в 2020 году обнародовали в СМИ
Вид на Московский Кремль, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

В текущем году в России должен произойти ряд перемен. Это следует из опубликованного в отечественной прессе предсказания Вольфа Мессинга на 2020-й.

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Менталист спрогнозировал, что в стране наладится ситуация в таких сферах общественной жизни, как здравоохранение, образование и культура, информирует издание SM News. Также Мессинг полагал, что в 2020-м возможно включение в состав России новых территорий.

Кроме того, автор пророчества считал вероятным появление нового политического лидера, говорится в процитированном материале.

Ранее в блогосфере озвучили предсказания на 2020 год, которые, согласно утверждению автора публикации, оставила после себя Ванга, экстрасенс из Болгарии.

 

ДЦ

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