Озвучены пророчества ясновидящей Ванги о самых важных событиях в России в 2020-м

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17 января 2020, 13:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Флаг России, Alexander Rekun / globallookpress.com

В интернете опубликовали пророчества Ванги на 2020 год для Российской Федерации. Материал по данной теме появился в блогосфере.

Как отмечает один из каналов в «Яндекс. Дзен», среди главных событий 2020-го, предсказанных болгарской ясновидящей, фигурируют:

1. засушливое и жаркое лето;

2. череда открытий в области здравоохранения, которые коснутся лечения онкологических недугов;

3. обесценивание бумажных денег, данный процесс будет происходить и в остальном мире.

Ранее в пятницу сообщалось, что в интернет выложили приписываемый французскому астрологу Нострадамусу прогноз об участии России в военном противостоянии в Европе.