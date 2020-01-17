Озвучены пророчества ясновидящей Ванги о самых важных событиях в России в 2020-м

В интернете опубликовали пророчества Ванги на 2020 год для Российской Федерации. Материал по данной теме появился в блогосфере.
Как отмечает один из каналов в «Яндекс. Дзен», среди главных событий 2020-го, предсказанных болгарской ясновидящей, фигурируют:
1. засушливое и жаркое лето;
2. череда открытий в области здравоохранения, которые коснутся лечения онкологических недугов;
3. обесценивание бумажных денег, данный процесс будет происходить и в остальном мире.
Ранее в пятницу сообщалось, что в интернет выложили приписываемый французскому астрологу Нострадамусу прогноз об участии России в военном противостоянии в Европе.