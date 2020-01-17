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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Озвучены пророчества ясновидящей Ванги о самых важных событиях в России в 2020-м

, 13:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Озвучены пророчества ясновидящей Ванги о самых важных событиях в России в 2020-м
Флаг России, Alexander Rekun / globallookpress.com

В интернете опубликовали пророчества Ванги на 2020 год для Российской Федерации. Материал по данной теме появился в блогосфере.

Выложен «прогноз Нострадамуса» об участии России в европейской войне до 2024-го

Выложен «прогноз Нострадамуса» об участии России в европейской войне до 2024-го

Как отмечает один из каналов в «Яндекс. Дзен», среди главных событий 2020-го, предсказанных болгарской ясновидящей, фигурируют:

1. засушливое и жаркое лето;

2. череда открытий в области здравоохранения, которые коснутся лечения онкологических недугов;

3. обесценивание бумажных денег, данный процесс будет происходить и в остальном мире.

Ранее в пятницу сообщалось, что в интернет выложили приписываемый французскому астрологу Нострадамусу прогноз об участии России в военном противостоянии в Европе.

 

ДЦ

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Общество

Обдерет ли как липку дачников и безработных новый премьер Мишустин

Обдерет ли как липку дачников и безработных новый премьер Мишустин

Свежеодобренный Госдумой первый министр России Михаил Мишустин вальяжно шел по коридору к своему новому кабинету на пятом этаже, напевая под нос: «Золото в руках, а в душе зола! В душе зола...». Рядом семенил помощник, умиленно бормоча на ходу: «Михаил Владимирович, вы просили напомнить «крестьяне и фермеры». А еще «все должны платить налоги, тем более, безработные». Мишустин, не прерывая песни «Вот только с золотом нашел и зло», буркнул: «Помню! Примем меры!»…

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