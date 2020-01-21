Пророчество Джуны о начале расцвета России в 2020 году опубликовали в интернете

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21 января 2020, 10:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Памятник в Благовещенске, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Опубликовано пророчество скончавшейся в 2015 году предсказательницы Джуны о будущем Российской Федерации. Материал, посвященный данной теме, появился в отечественном интернет-сегменте.

Из прогноза Джуны, приведенного автором канала «Рожденные в СССР» в «Яндекс. Дзен», следует, что в 2020-м начнется время «максимального рассвета» России. Данный период должен продлиться пять лет.

Также предсказательница полагала, что обострение отношений между Москвой и Киевом приведет к обнищанию населения Украины. При этом Джуна допускала, что в дальнейшем соседнее государство может объединиться с Россией, говорится в процитированном посте.

Ранее сообщалось, что в сеть выложили «пророчество Ванги» о сближении РФ с Украиной в 2020 году.

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