Пророчество Джуны о начале расцвета России в 2020 году опубликовали в интернете

Опубликовано пророчество скончавшейся в 2015 году предсказательницы Джуны о будущем Российской Федерации. Материал, посвященный данной теме, появился в отечественном интернет-сегменте.
Из прогноза Джуны, приведенного автором канала «Рожденные в СССР» в «Яндекс. Дзен», следует, что в 2020-м начнется время «максимального рассвета» России. Данный период должен продлиться пять лет.
Также предсказательница полагала, что обострение отношений между Москвой и Киевом приведет к обнищанию населения Украины. При этом Джуна допускала, что в дальнейшем соседнее государство может объединиться с Россией, говорится в процитированном посте.
Ранее сообщалось, что в сеть выложили «пророчество Ванги» о сближении РФ с Украиной в 2020 году.
Читайте также:
1. Озвучено «предсказание Ванги» о сближении РФ с Украиной и Белоруссией в 2020-м
2. Выложен гороскоп Тамары Глобы для способных разбогатеть в феврале знаков зодиака