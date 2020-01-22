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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Предсказание ученика астролога Павла Глобы о будущем Донбасса огласили в прессе

, 10:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Украина.ру»

Предсказание ученика астролога Павла Глобы о будущем Донбасса огласили в прессе
Подбитый танк в зоне конфликта в Донбассе, Senkar Tomas / globallookpress.com

Влад Росс, астролог с Украины, сделал прогноз о будущем Донбасса, где с весны 2014 года продолжается вооруженный конфликт, участниками которого являются силовики, подконтрольные Киеву, и ополченцы непризнанных ДНР и ЛНР.

По словам Росса, ученика астролога Павла Глобы, в 2020 году ситуация в зоне боевых действий изменится в лучшую сторону – прекратятся обстрелы. Из предсказания Влада Росса следует, что самопровозглашенные ДНР и ЛНР ждет судьба Северного Кипра, который в настоящий момент мирно сосуществует с греческой частью острова, пишет отечественное интернет-издание «Украина.ру».

Ранее сообщалось, что в сети озвучили прогноз предсказателя Василия Немчина о периоде расцвета России.

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