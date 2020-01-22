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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Озвучены пророчества православного старца о слиянии РФ и Белоруссии и крахе США

, 14:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Озвучены пророчества православного старца о слиянии РФ и Белоруссии и крахе США
Православная церковь, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

В сети опубликовали пророчества о будущем, которые, как считается, сделал умерший двадцать четыре года назад протоирей Владислав Шумов. Соответствующий материал размещен в отечественном интернет-сегменте.

Православный старец предсказал «большие скорби», в том числе глобальную войну, пишет канал ParanormalLife в «Яндекс. Дзен». В результате этих бедствий должна сильно пострадать Белоруссия, которая в итоге объединится с Россией. Украина не согласиться на интеграцию, что станет ее ошибкой, отмечается в публикации.

Также утверждается, что Владислав Шумов спрогнозировал крах Соединенных Штатов. Североамериканское государство прекратит свое существование после масштабного наводнения.

Ранее сообщалось, что в сеть выложили «пророчество Нострадамуса» о возрождении СССР в 2020 году.

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