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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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«Расшифрованный» прогноз Нострадамуса о вспышке смертельного китайского коронавируса огласили в СМИ

, 12:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Слово и Дело»

«Расшифрованный» прогноз Нострадамуса о вспышке смертельного китайского коронавируса огласили в СМИ
Медик, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Толкователи пророчеств Нострадамуса заявили, что французский астролог смог предсказать наблюдающуюся в настоящий момент в мире вспышку смертельного коронавируса, который возник в Китае. Об этом пишут российские интернет-СМИ.

Как отмечает издание «Слово и Дело», интерпретаторы творчества Нострадамуса полагают, что о болезни говорится в катрене, где астролог упоминает «большую чуму в приморском городе» и некую «знатную даму». По мнению толкователей, «приморский город» - это Гонконг, который стал одним из очагов распространения вируса, а «знатная дама» - экс-глава китайского Минздрава У И, призванная на помощь в борьбе с недугом.

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