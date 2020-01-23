«Расшифрованный» прогноз Нострадамуса о вспышке смертельного китайского коронавируса огласили в СМИ

Толкователи пророчеств Нострадамуса заявили, что французский астролог смог предсказать наблюдающуюся в настоящий момент в мире вспышку смертельного коронавируса, который возник в Китае. Об этом пишут российские интернет-СМИ.
Как отмечает издание «Слово и Дело», интерпретаторы творчества Нострадамуса полагают, что о болезни говорится в катрене, где астролог упоминает «большую чуму в приморском городе» и некую «знатную даму». По мнению толкователей, «приморский город» - это Гонконг, который стал одним из очагов распространения вируса, а «знатная дама» - экс-глава китайского Минздрава У И, призванная на помощь в борьбе с недугом.
Ранее в сети опубликовали «пророчества Ванги» для России на 2020 год.
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