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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Пророчество «северной ведьмы» о росте экономики РФ в 2020-м появилось в сети

, 15:56 [ «Аргументы Недели» ]

Пророчество «северной ведьмы» о росте экономики РФ в 2020-м появилось в сети
Здание Центрального банка России, ALEXEY BYCHKOV / globallookpress.com

В интернете опубликовали видео, на котором раскладывающая скандинавские руны «северная ведьма» Ольга Васильева предсказывает укрепление экономики РФ в текущем году. Ролик доступен для просмотра на YouTube-канале «Будущее России».

Согласно прогнозу Васильевой, 2020-й станет «очень финансово насыщенным годом» для страны, периодом накопления и новых возможностей. Российские власти будут направлять деньги на внутреннее развитие. Сильных внешних воздействий не ожидается, отметила «северная ведьма».

Ранее сообщалось, что в сеть выложили предсказание казахстанского экстрасенса Веры Лион о будущем Украины.

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