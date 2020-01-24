Выложено предсказание православного старца о военном нападении Китая на Россию

Протоиерей Владислав Шумов в свое время предсказал вооруженный конфликт между Китаем и Россией. Об этом рассказывается в материале, который разместили в отечественном сегменте интернета.
Согласно пророчеству православного старца, приведенному одним из блогеров в «Яндекс. Дзен», в будущем в южной части Китая произойдет наводнение, после чего местные жители направятся в Россию. Она сможет остановить нашествие, однако впоследствии китайцы вернутся. Военные, пришедшие из азиатского государства, оккупируют Челябинск, говорится в процитированном посте.
Ранее сообщалось, что в сети озвучили «неизвестные пророчества» Ванги для России.
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