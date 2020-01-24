Выложено предсказание православного старца о военном нападении Китая на Россию

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24 января 2020, 12:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Китайские военные, Liu Dawei / globallookpress.com

Протоиерей Владислав Шумов в свое время предсказал вооруженный конфликт между Китаем и Россией. Об этом рассказывается в материале, который разместили в отечественном сегменте интернета.

Согласно пророчеству православного старца, приведенному одним из блогеров в «Яндекс. Дзен», в будущем в южной части Китая произойдет наводнение, после чего местные жители направятся в Россию. Она сможет остановить нашествие, однако впоследствии китайцы вернутся. Военные, пришедшие из азиатского государства, оккупируют Челябинск, говорится в процитированном посте.

Ранее сообщалось, что в сети озвучили «неизвестные пророчества» Ванги для России.

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