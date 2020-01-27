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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Предсказание иранского провидца о «небывалом взлете» России озвучили в СМИ

, 09:26 [ «Аргументы Недели» ]

Предсказание иранского провидца о «небывалом взлете» России озвучили в СМИ
Памятник в Благовещенске, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Российская Федерация в недалеком будущем станет самым сильным государством на Земле. Соответствующее предсказание сделал в телевизионном эфире иранец Салман Салехигударза, который, как утверждается, является обладателем пророческого дара.

По словам старца, пообщавшегося с журналистами канала НТВ, в 2020-м и 2021 годах ситуация в экономике РФ будет нестабильной, однако затем начнется благоприятный период. России предстоит «взлететь на небывалую высоту», спрогнозировал Салехигударза.

Ранее в интернете озвучили «пророчество Нострадамуса» о «золотом веке» России и предсказание, согласно которому конец света начнется в текущем году.

 

ДЦ

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