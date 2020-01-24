Озвучено предсказание ясновидящей из США о «конце света» в 2020-м и будущем России

Джин Диксон, умершая в 1997 году американский экстрасенс, в свое время сделала предсказания, касающиеся «конца света» и будущего, которое ждет Россию. Об этом говорится в материале, размещенном в сети.
Согласно прогнозу ясновидящей, «апокалипсис» должен начаться в 2020-м. Россия, как полагала Диксон, не сильно пострадает от мировых катаклизмов. Стране предстоит стать оплотом духовного возрождения человечества, процитировал медиума автор канала ParanormalLife в «Яндекс. Дзен».
Ранее в пятницу сообщалось, что в блогосфере вновь опубликовали приписываемое Нострадамусу пророчество о грядущем процветании России.
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