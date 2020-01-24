Озвучено предсказание ясновидящей из США о «конце света» в 2020-м и будущем России

//Непознанное 13+

24 января 2020, 16:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Планета Земля, pixabay.com

Джин Диксон, умершая в 1997 году американский экстрасенс, в свое время сделала предсказания, касающиеся «конца света» и будущего, которое ждет Россию. Об этом говорится в материале, размещенном в сети.

Согласно прогнозу ясновидящей, «апокалипсис» должен начаться в 2020-м. Россия, как полагала Диксон, не сильно пострадает от мировых катаклизмов. Стране предстоит стать оплотом духовного возрождения человечества, процитировал медиума автор канала ParanormalLife в «Яндекс. Дзен».

Ранее в пятницу сообщалось, что в блогосфере вновь опубликовали приписываемое Нострадамусу пророчество о грядущем процветании России.

Читайте также:

1. «Пророчество Нострадамуса» о наступлении «золотого века» в России вспомнили в сети

2. Стал известен прогноз ученика Павла Глобы на «переломный» для Украины 2020 год