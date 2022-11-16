Китай выходит в лидеры мирового авиастроения

Четырнадцатый международный авиасалон Airshow China прошёл в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун с 8 по 13 ноября. В целом можно смело сказать, что наши соседи взялись за авиастроение с фантастическим энтузиазмом. Некогда знаменитые специалисты по копированию российской и западной авиационной техники выходят в лидеры мирового авиастроения.
В части авиационного двигателестроения у китайцев особых успехов не видно. То есть двигатели есть, но это в основном клоны российских и украинских (от «Мотор Сич»). Самолётам и вертолётам с двигателями китайского производства предстоит ещё летать и летать, чтобы подтвердить заложенные конструкторами характеристики.
Новый принц среднемагистральной авиации китайский пассажирский C919 (аналог нашего авиалайнера МС-21) с ходу получил предоплату от 300 китайских авиаперевозчиков, а всего набрал 815 заказов, в том числе от немецких, тайских и... американских авиакомпаний. Это что, угроза «Боингу»? Странно. К тому же самолёту ещё предстоит получить сертификат для эксплуатации в Европе и США, значит, в процесс могут быть втянуты Госдеп и Еврокомиссия.
При этом Китай не отказывается от сотрудничества с «Боингом» и «Эрбасом». «Эрбас» начал производить самолёты A321 в Тяньцзине. Что означает, Китай способен поставлять всю линейку моделей самолётов семейства «Эрбас» A320.
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