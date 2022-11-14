Российские авиакомпании получат отечественные самолёты с задержкой

Авиакомпании РФ не смогут обновить авиапарк за счёт отечественных самолётов согласно намеченным планам. В этом году они получат только 10 новых самолётов Superjet. Хотя ещё весной в Министерстве промышленности и торговли называли цифру в 16 самолётов.
В ведомстве обещали, что самолёты всё равно будут поставлены авиакомпаниям, но с задержкой. При этом конкретные даты не называются. Производитель лайнеров в следующем году начнёт устанавливать импортозамещённый силовой агрегат. Это избавит компанию от зависимости по запасным деталям и агрегатам от зарубежных стран.
В этом году две машины получила авиакомпания Red Wings. Самолёты этого года выпуска уже перешли в собственность перевозчика. В следующем месяце он получит ещё два самолёта. Но это уже будут обновлённые лайнеры. Для авиакомпании новые машины особо нужны. Они будут удовлетворять потребности региональных маршрутов.
Новые самолёты в этом году хотела получить авиакомпания «Аврора». Но из-за остановки производства самолётов планы поменялись. В текущих экономических и политических условиях производство 10 самолётов является для России хорошим показателям. Три года назад авиакомпании получили лишь 8 новых машин. При этом в прошлом году было реализовано 24 новых современных лайнера.
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