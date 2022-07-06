Комплексная программа развития авиатранспортной отрасли до 2030 года будет сорвана

Аргументы Недели → Туризм → Авиа, ж/д транспорт 13+

6 июля 2022, 13:07

Вот уже пятый месяц идёт специальная военная операция, введённые против России санкции фактически ставят блок на полёты отечественных авиакомпаний. Зарубежные самолёты, эксплуатируемые в российских авиакомпаниях, лишены авторского сопровождения иностранного разработчика, отечественные самолёты оставлены без поставки иностранных комплектующих. Гражданская авиация может подниматься в воздух до тех пор, пока не будет исчерпан запас ресурса этих комплектующих. Учитывая, что в Россию продавались зачастую изрядно потрёпанные иностранные самолёты, это не продолжится долго. Разукомплектация одних самолётов для обеспечения исправности других также явление кратковременное и может длиться до истечения назначенных сроков службы или ресурсов покупных изделий. А это не более года. Продолжение полётов с комплектующими, влияющими на безопасность полётов, у которых истекли назначенные сроки службы или ресурсы, смертельно опасно для пассажиров и лётных экипажей. Приобретение необходимых агрегатов иностранного производства через дружественные России иностранные государства открывает дорогу проникновению на борт самолётов контрафактных комплектующих, что не менее опасно для выполнения полётов.



На правительственном часе в Госдуме с парламентской трибуны продемонстрировали ряд директив Минпромторга разных лет по авиадвигателям, причём одним и тем же: если в 2015 году ставилась задача довести долю отечественных комплектующих с 30 до 80%, то в 2021‑м по этим двигателям – с тех же 30 до 45%! Напрашивается вывод – не сделано ровным счётом ничего. И это не уникальный случай, он системный. Следовательно, Комплексная программа развития авиатранспортной отрасли до 2030 года, её в июне подписал премьер Михаил Мишустин, при таких подходах будет сорвана.



Реформаторы снизили объём отечественных самолётов в парке российской авиации до 5%, из которого часть морально и физически устарела, а часть – это проблемные «Суперджеты» с иностранной авионикой и двигателями. И только самолёты типа Ту-204/214 и Ил-96 способны осуществлять безопасную перевозку пассажиров. Но их ничтожно мало. Что бы ни говорили, импортозамещение может быть обеспечено в течение не менее трёх лет. Впереди – двухлетний тупик.



Можно, конечно, сократить сроки возрождения отечественной авиации, да только решать эту проблему поручено тем, кто разваливал авиацию, ибо никаких изменений в руководстве российской авиационной отрасли не произошло. Загубленное ими производство самолётов Ту-204, Ту-334 и двигателей НК-93 в угоду «Суперджет-100» и МС-21, на десятилетие задержавших развитие российской авиации, во многом с не лучшими характеристиками по отношению к туполевским аналогам, является несомненной виной перед государством. Работа на откровенно недружественные государства иных наших чиновников больше четверти века на глазах всего авиационного сообщества. США и ЕС в ущерб России увеличивали выпуск своих самолётов и расширяли рабочие места.



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