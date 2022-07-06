Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Туризм  → Авиа, ж/д транспорт 13+

Комплексная программа развития авиатранспортной отрасли до 2030 года будет сорвана

, 13:07

Комплексная программа развития авиатранспортной отрасли до 2030 года будет сорвана

Вот уже пятый месяц идёт специальная военная операция, введённые против России санкции фактически ставят блок на полёты отечественных авиакомпаний. Зарубежные самолёты, эксплуатируемые в российских авиакомпаниях, лишены авторского сопровождения иностранного разработчика, отечественные самолёты оставлены без поставки иностранных комплектующих. Гражданская авиация может подниматься в воздух до тех пор, пока не будет исчерпан запас ресурса этих комплектующих. Учитывая, что в Россию продавались зачастую изрядно потрёпанные иностранные самолёты, это не продолжится долго. Разукомплектация одних самолётов для обеспечения исправности других также явление кратковременное и может длиться до истечения назначенных сроков службы или ресурсов покупных изделий. А это не более года. Продолжение полётов с комплектующими, влияющими на безопасность полётов, у которых истекли назначенные сроки службы или ресурсы, смертельно опасно для пассажиров и лётных экипажей. Приобретение необходимых агрегатов иностранного производства через дружественные России иностранные государства открывает дорогу проникновению на борт самолётов контрафактных комплектующих, что не менее опасно для выполнения полётов.

На правительственном часе в Госдуме с парламентской трибуны продемонстрировали ряд директив Минпромторга разных лет по авиадвигателям, причём одним и тем же: если в 2015 году ставилась задача довести долю отечественных комплектующих с 30 до 80%, то в 2021‑м по этим двигателям – с тех же 30 до 45%! Напрашивается вывод – не сделано ровным счётом ничего. И это не уникальный случай, он системный. Следовательно, Комплексная программа развития авиатранспортной отрасли до 2030 года, её в июне подписал премьер Михаил Мишустин, при таких подходах будет сорвана.

Реформаторы снизили объём отечественных самолётов в парке российской авиации до 5%, из которого часть морально и физически устарела, а часть – это проблемные «Суперджеты» с иностранной авионикой и двигателями. И только самолёты типа Ту-204/214 и Ил-96 способны осуществлять безопасную перевозку пассажиров. Но их ничтожно мало. Что бы ни говорили, импортозамещение может быть обеспечено в течение не менее трёх лет. Впереди – двухлетний тупик.

Можно, конечно, сократить сроки возрождения отечественной авиации, да только решать эту проблему поручено тем, кто разваливал авиацию, ибо никаких изменений в руководстве российской авиационной отрасли не произошло. Загубленное ими производство самолётов Ту-204, Ту-334 и двигателей НК-93 в угоду «Суперджет-100» и МС-21, на десятилетие задержавших развитие российской авиации, во многом с не лучшими характеристиками по отношению к туполевским аналогам, является несомненной виной перед государством. Работа на откровенно недружественные государства иных наших чиновников больше четверти века на глазах всего авиационного сообщества. США и ЕС в ущерб России увеличивали выпуск своих самолётов и расширяли рабочие места.

Подробности читайте в свежем номере «Аргументов недели».

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Общество