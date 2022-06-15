Хорошие российские самолёты оказались «без сердца»

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15 июня 2022, 14:18

Проблемы с силовой установкой вертолёта Ми-38 для страны не критичны – в серийном производстве стоит Ми-8/17 с отработанными и надёжными двигателями ТВ3-117 и ВК-2500, к слову, разработанными там же, на «Климове».



Но то, что «благодаря» двигателю ТВ7‑117 остановлены программы создания и производства лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112, пассажирского Ил‑114 и регионального ТВРС‑44 «Ладога», – печальный факт. Самолёт без силовой установки – просто красивая груда металла. И всего два пассажирских лайнера имеют под крылом отечественные работоспособные двигатели – Ту-214 летает с серийным ПС-90, давно ожидаемый МС‑21-300 сертифицируется с ПД-14. Военно-транспортный Ил-76МД-90А и дальнемагистральный широкофюзеляжный Ил-96 тоже оснащаются пермскими ПС-90, но тяжёлый транспортник поставляется в Минобороны, а о массовом производстве российского аэробуса можно только мечтать. Все остальные самолёты пока или летают с импортными двигателями, или стоят на земле. Например, пока нет отечественного двигателя для ЛМС‑901 «Байкал» Уральского завода гражданской авиации (УЗГА), нет особого смысла проводить лётные испытания самолёта. Его подняли в воздух с турбовинтовым двигателем «Дженерал электрик», убедились, что летает, и летает хорошо. Но сертификация воздушного судна в независимости от размеров самолёта – дело очень дорогостоящее, и заниматься очковтирательством с лётными испытаниями варианта машины с «санкционной» силовой установкой – дело подсудное. А этот 9-местный самолёт крайне необходим на просторах страны, он призван заменить легендарный Ан-2.



А программа создания лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В остановлена? А заодно и пассажирского Ил-114-300 тоже? Двигатели у них практически одинаковые – ТВ7‑117СТ. Испытания Ил-114 на 64 пассажира прекращены сразу после прошлогодней катастрофы. Про ТВРС-44 «Ладога» стоит сказать отдельно. Этот турбовинтовой региональный самолёт (ТВРС) предназначен для замены парка региональных самолётов вместимостью 30–50 мест советской постройки и их зарубежных аналогов. На самолёте планируется использовать два турбовинтовых двигателя (ТВД) ТВ7‑117СТ-02 мощностью 2400 л.с. каждый разработки «ОДК‑Климов». Это вариант всё того же двигателя ТВ7-117СТ‑01, который угробил Ил‑112 и «приземлил» Ил-114. Но поскольку самолёт «Ладога» имеет меньшую пассажировместимость и габариты по сравнению с Ил-114 и, соответственно, меньший взлётный вес, двигатели дефорсировали, что, по расчётам конструкторов, обеспечит их надёжную эксплуатацию. Самолёт способен вывести из пике некогда мощный самарский завод «Авиакор», он вошёл в кооперацию с УЗГА по производству ТВРС-44.



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