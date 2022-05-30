Завершено расследование причин катастрофы Ил-112В

Аргументы Недели → Туризм → Авиа, ж/д транспорт 13+

30 мая 2022, 09:49 Источник: Коммерсантъ

Авиакатастрофа произошла в августе 2021 года.

Комиссия Минпромторга попыталась разобраться в причинах катастрофы опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В. Крушение произошло в городе Кубинка Московской области.

Эксперты решили, что ответственность за случившееся лежит как на производителях двигателя, который загорелся в полете, так и на конструкторах самого экспериментального самолета – у него за 5 секунд расплавились тяги управления элероном. Также виноваты и летчики, не успевшие справиться с огнем.

Официальный отчет опубликован не будет. Собственно, причины катастрофы, по сути, не названы. Ответственность распределена равномерно между всеми участниками проекта. На заседании технической комиссии было сказано, что виновных должен искать Следственный Комитет.